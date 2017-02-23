новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Забег настоящих мужчин прошёл в Минске

23.02.2017 - 19:29

Новости Беларуси. Сотни участников – профессиональные марафонцы и просто любители здорового образа жизни. В Минске прошёл необычный забег настоящих мужчин. Главное условие состязания – оголенный торс.

Бороться за приз приехали, а точнее «прибежали», и участники из Украины, России, Казахстана.

Такой марш-бросок в Минске впервые. В забеге на скорость участвую исключительно мужчины. Здесь у столичного Дворца спорта собрались сотни желающих.

И даже плохая погода – не помеха.  Длина маршрута – километр и три с половиной. Впрочем, не в километрах дело.

Перед тем, как выйти на старт, они упорно готовятся – разминают руки, прыгают с ноги на ногу. А после, по команде принимают идут на исходную. Никакой верхней одежды. Из теплого, пожалуй, разве что только шапка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Спустя 3 минуты и 5  секунд  на финишной прямой его  встречают первым. Вот он  победитель забега в дистанции на один километр – бегун со стажем Дмитрий  Вусик. После  минутной передышки  делится своими впечатлениями.

Дмитрий Вусик, участник забега:
Очень много друзей у меня спрашивали – ты бежишь или нет? Я подумал, что, наверное, бегу. Так и решил. Понравилось. Нужно больше такого делать. Это мотивирует. Жалко, что рабочий день и не все смогли принять участие.

Наперегонки с марафонцами и те, кого  сложно было представить без костюма.  

На беговой дорожке – спортсмены, а ныне депутаты. Честно признаются, что бежали не в полную силу, потому в руках – только медаль.  

Вадим Девятовский, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Национального собрания Республики Беларусь:
Я удивился. Насколько быстро пробежал. Поверьте, с такой энергией, какой заразила эта масса людей. Я б еще бежал и бежал.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ:
Идея забега мне очень понравилась своей необычностью, потому что это эксклюзивный забег.

Впрочем,  некоторых, как и депутатов,  рекорды и призовые места отнюдь не волновали.

Идея забега – сила и выносливость. Именно поэтому только мужчины и только 23 февраля. Для всех, кто рискнул и пробежал – это особенная фишка отметить праздник. Медаль – это достойный сувенир. 

Забег настоящих мужчин прошёл в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Горные лыжи и сноуборд: Открытый чемпионат Беларуси среди любителей и ветеранов прошел под Логойском
Горные лыжи и сноуборд: Открытый чемпионат Беларуси среди любителей и ветеранов прошел под Логойском
Шестой этап Кубка мира по шорт-треку завершился в Минске: белорусы остались без наград
Шестой этап Кубка мира по шорт-треку завершился в Минске: белорусы остались без наград
Этап Кубка мира по шорт-треку стартует в Минске 10 февраля: участники проверили лед арены соревнований
Этап Кубка мира по шорт-треку стартует в Минске 10 февраля: участники проверили лед арены соревнований
Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии
Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии
Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников
Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников
Белорусская конькобежка Марина Зуева стала чемпионкой зимней Универсиады в Казахстане
Белорусская конькобежка Марина Зуева стала чемпионкой зимней Универсиады в Казахстане
Чемпионат Беларуси по бадминтону проходит в Минске
Чемпионат Беларуси по бадминтону проходит в Минске
В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле
В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле
Все новости по теме Спортивные соревнования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru