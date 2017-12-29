﻿ Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской

29.12.2017 - 23:00

Новости Беларуси. Очисти свою голову: необычная акция проходит в столице накануне Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычные мусорные баки на Октябрьской улице превратились в арт-объекты.

Выбросив в них мусор, можно получить какой-нибудь символический подарок. По вторникам, когда мусоровоз приезжает за контейнерами, происходит флешмоб. Это символизирует очистку собственного мозга от ненужного хлама в виде проблем и забот накануне Нового года.

Максим Осипов, художник:
Акция призывает к тому, чтобы люди освобождали голову от мусора, от того, что им не нужно, что мешает двигаться вперед. Хотим, чтобы люди задумались о том, как много всего лишнего они тащат с собой.

Ксения Прудникова, организатор проекта:
Это могут быть ваши старые календари, которые уже не актуальны. Подарки, которыми вы не пользуетесь. Ежедневники, которыми вы уже давно не пользуетесь. Мы это все заберем и обменяем на что-то полезное и приятное.

Акция набирает популярность. В социальных сетях к ней уже присоединились более полусотни человек.

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Фото. Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Фото. Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Фото. Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской
Фото. Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»
Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»
Фотофакт: инсталляция с гербом Скорины возле Национальной библиотеки
Фотофакт: инсталляция с гербом Скорины возле Национальной библиотеки
Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты
Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты
Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»
Мы представляем историю и культуру нашей страны: авторы о проекте «Спадчына Беларусі»
Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере
Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере
В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж
В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж
Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска
Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска
Арт-группа повесила зеркала вместо окон заброшенного дома на Смоленской
Арт-группа повесила зеркала вместо окон заброшенного дома на Смоленской
Все новости по теме Арт-проекты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru