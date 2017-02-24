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Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017

24.02.2017 - 09:40

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к международной выставке пищевой промышленности Gulfood-2017, которая пройдет в Дубае.

Это крупнейшая в регионе Персидского залива специализированная площадка,

которая привлекает производителей продуктов питания и напитков, поставщиков и рестораторов со всего мира. Свыше 90% продовольствия страны этого региона покупают за рубежом, потому участие в выставке – хорошая возможность для белорусского производителя познакомить покупателя Ближнего Востока со своей продукцией, заключить договоры и наладить поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Gulfood пройдет в 22 раз и стартует уже 26 февраля.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Собираются вот именно представители всего африканского континента, приезжают покупатели стран Юго-Восточной Азии, залива, поэтому надеемся там выставиться очень хорошо.

Забронировали себе 100 квадратных метров, площадка будет в центре единой экспозиции,

где участвуют предприятия молочной отрасли, птицеводческой и нашей говядины. Поэтому дальнейшие контакты по диверсификации экспорта в этот регион будут продолжены.

В 2016 году в выставке приняли участие более 4500 компаний из 120 стран, посетителями стали 85 тысяч человек.

Забронировали себе 100 квадратных метров: Беларусь готовится к Gulfood-2017

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