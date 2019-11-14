Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС
Новости Беларуси. Рискованные учения и внезапные рейды. Не покорить, но изучить одну из самых экстремальных профессий попыталась корреспондент Яна Шипко.
Каково это – идти навстречу пламени, зачем будущим спасателям комната страха и как помочь пострадавшему на воде и в воздухе. Непостановочные кадры и неподдельные эмоции в специальном репортаже СТВ.
Итак, чем закончится погружение в одну из самых опасных профессий, смотрите 14 ноября в 20:30 после информационного часа на СТВ.
Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине
Новости Беларуси. О своих требованиях все чаще громогласно заявляют работники МЧС. И их слово проявляется в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это и заметно, и красиво, и воспринимается одинаково понятно взрослыми и детьми. Очередной образец полезного стрит-арта появился в Воложине. Яркий рисунок огромных размеров на стене дома сразу привлекает внимание.
Александр Сивый, начальник Воложинского райотдела МЧС:
Работали совместно с исполкомом, с отделом культуры, идеологии. Наши сотрудники также принимали участие. Много работали над эскизом.
Машина именно наша, она расположена в нашей аварийно-спасательной части. Даже госномер регистрационный тоже нашего автомобиля.
Тематические граффити от МЧС появились во всех районах Минской области. Уже нанесены десятки рисунков.