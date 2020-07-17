«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске
Новости Беларуси. Подробности заседания межправительственного совета. В Минске сделан еще один шаг на пути к интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегия развития Евразийской экономической интеграции на ближайшие 5 лет практически готова и ее собираются утвердить ближайшей осенью. Также сегодня, 17 июля, предопределено будущее в странах объединения в условиях пандемии COVID-19.
Корреспондент Дмитрий Боярович с подробностями.
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Пять стран, которые в такой непростой период все же нашли время, чтобы решить общие вопросы. Для общего же будущего. А ведь еще буквально несколько дней назад не было ясно, состоится ли межправсовет. Предыдущий прошел в онлайн-формате.
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Примечательно, что заседание межправсовета проходит в Минске в очном формате впервые с начала пандемии. Вообще, коронавирус скорректировал повестку встречи. Так, на рассмотрение совета вносится комплексный план по борьбе с инфекцией в странах ЕАЭС.
В повестке сегодняшних встреч было 18 вопросов. Впрочем, главный из них – в целом проект развития интеграции. Документ предполагает принцип «четырех свобод»: общий рынок труда, капитала, товаров и услуг. И здесь – не без трудностей. К примеру, за 2020 год из 15 устранили 9 изъятий и ограничений. Но появляются новые. Поэтому важно действовать оперативно.
Одна из проработок – карта индустриализации. Ее «драфт» уже сформирован. Если просто, это ряд проектов в промышленности. Сегодня есть заявки на общую сумму в 200 млрд долларов.
Еще одно решение – программа для развития агроиндустрии. Она обеспечит продовольственную безопасность ЕАЭС. Кроме того, планируется создать группировку из пяти космических спутников. Общих, для зондирования Земли.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Задачи сформулированы очень важные, очень серьезные. И Коллегия Евразийского экономического союза, руководство которой мне поручено главами государств, будет делать всё для того, чтобы решить их в сжатые сроки.
Здесь я хотел бы отметить и некую новизну, которая прозвучала из выступления председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, касающуюся сопряжения налоговых систем. Это новый шаг в развитии интеграции.
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О взаимном сотрудничестве речь шла на встрече премьеров Беларуси и Казахстана. Здесь отмечено, что планка в 1 млрд долларов взаимного товарооборота вполне достижима. Такая задача поставлена в ходе визита Александра Лукашенко в Казахстан. Ставка на кооперационные проекты. Например, совместное производство лифтового оборудования и пожарной техники.
Ожидается, что стратегию развития подпишут на Высшем Евразийском Совете. Он также состоится в Минске. Но все же документ доработают окончательно. Предположительно, на очередном межправсовете в Ереване. Кстати, на этом фоне (и в такое непростое время) ценность Союза ощущают не только его участники. Заявки на то, чтобы стать наблюдателями в ЕАЭС, подали Узбекистан и Куба.
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17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19.
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Глава государства выразил надежду, что эта минская встреча станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. Тем более что в интеграционном объединении еще не реализованы все намеченные планы. Позиция Беларуси – чтобы все договоренности выполнялись, а союзные отношения строились исключительно на равноправной основе.
Виктория Ходосок продолжит.
Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.
Нынешний кризис для экономик «пятерки» не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор: погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.
Встреча глав правительств, безусловно, важный шаг на пути снятия барьеров и продвижения по интеграционному пути. Премьеры определили векторы движения, наметили тактические задачи. Ожидается, что стратегические подходы к будущему ЕАЭС осенью обсудят лидеры стран-участниц союза.
Александр Лукашенко важнейшие вопросы предложил коллегам обсудить в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.
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