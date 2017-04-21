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«Задачу губернаторам о ежегодном привлечении в каждую область не менее 100 миллионов долларов прямых китайских инвестиций никто не отменял»

21.04.2017 - 21:55

Новости Беларуси. В фокусе внимания Президента и экономические вопросы: трудоустройство, ценообразование, вопросы заработной платы. Глава государства подчеркивает: ситуация сложная, но не критическая. За четверть века независимости сделать удалось немало, а на жизнестойкость экономику не раз проверяли мировые кризисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная проблема, которая досталась Беларуси вместе с советским наследием, – зависимость от внешних рынков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Достаточно одному из важных партнеров на чем-то споткнуться, это тут же ощущается у нас. Санкционные отношения подкосили многих. Те, кто ранее охотно покупал наши тракторы, грузовики, сельхозтехнику, бытовую технику, мебель, одежду, обувь и прочее, сами еле сводили концы с концами. Потому не могли платить и покупать наши товары. В мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма – каждый сам за себя!

Этакий экономический национализм.

На первый взгляд простая задача диверсификации экспорта в нынешних реалиях становится заданием повышенной сложности. Доступ на рынок Евросоюза для Беларуси ограничен. С серьезными конкурентами сталкиваемся практически во всех регионах. Причем зачастую «тягаться» приходится с экспортными тяжеловесами – Китаем, США.

Еще одна возможность завоевать новые рынки сбыта – плотно заняться экспортом услуг. Медицина, туризм, строительная отрасль – потенциал неисчерпаем. Штрих к портрету успешной экономики – масштабное привлечение иностранного капитала.

Александр Лукашенко:
Первое, что нам нужно сделать, – изменить отношение к инвесторам.

Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране.

Все вопросы должны решаться оперативно! Сегодня на позицию крупнейшего инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая побратимские связи, договорились о реализации ряда проектов. Почему не видно конкретных дел? За это тоже будет спрос.

Задачу губернаторам о ежегодном привлечении в каждую область не менее 100 миллионов долларов прямых китайских инвестиций никто не отменял.

Более того, нам предоставлена огромная кредитная линия Китайской Народной Республики. Опять же, встречаясь недавно с представителями КНР, мы застрагивали этот вопрос, и они говорят: давайте нам проекты, мы готовы их финансировать.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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