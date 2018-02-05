﻿ Задержан насильник, нападавший в Серебрянке. Милиция ищет пострадавших | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Задержан насильник, нападавший в Серебрянке. Милиция ищет пострадавших

05.02.2018 - 23:18

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 26-летнего минчанина, подозреваемого в нападении на женщин в микрорайоне Серебрянка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодой человек привлек внимание милиционеров 3 февраля около двух часов ночи на улице Малинина. Его черты совпадали с фотороботом преступника, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю минчанку (затем от действий насильника пострадали еще две женщины). При обыске у задержанного нашли нож. Мужчина уже дал показания и раскаялся в содеянном.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполком:
Сотрудникам милиции он пояснил, что совершал преступления с целью сексуального удовлетворения и материального обогащения. В настоящий момент сотрудникам милиции известно о трех пострадавших, но оперативные сотрудники имеют основания полагать, что их может быть намного больше.

Если вы пострадали от указанного на фотографии человека, просьба обратиться в милицию.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Официально нигде не работает. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о задержании здесь.

Задержан насильник, нападавший в Серебрянке. Милиция ищет пострадавших

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ГУВД Мингорисполкома
26-летний мужчина, нападавший на женщин с ножом, задержан в Минске
Фото: УВД Миноблисполкома
ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда
Фото: УВД Миноблисполкома
«Хоть куда, только подальше от этого рабовладельца». На ИП из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда
Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок
Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок
Мужчина несколько лет насиловал родных дочерей
Мужчина несколько лет насиловал родных дочерей
«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»
«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»
Настасья Самбурская. Источник фото: instagram.com/samburskaya
«Я знаю об этом всё». Настасья Самбурская рассказала о домашнем насилии
Изображение носит иллюстративный характер
В Лунинце школьника уговорили снять штаны и стать на четвереньки перед собакой
Все новости по теме Насилие
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru