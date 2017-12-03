﻿ Задержан водитель, сбивший насмерть девочку в Минске. Исследуются тормоза грузовика | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Задержан водитель, сбивший насмерть девочку в Минске. Исследуются тормоза грузовика

03.12.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Следователи продолжают поиск очевидцев дорожно-транспортного происшествия на проспекте Победителей в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла 2 декабря. Водитель грузовика совершил смертельный наезд на группу пешеходов. Под колесами погибла 11-летняя девочка. Еще четыре человека с различными травмами были госпитализированы. Среди них один ребенок и трое взрослых.

Люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент у водителя отказали тормоза. В ближайшее время эксперты завершат автотехническую экспертизу, которая установит, почему грузовик выехал на маршрут в неисправном состоянии.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В настоящее время специалисты ККС приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства, в том числе работоспособности и исправности тормозной системы. В ходе расследования так же выясняются другие существенные обстоятельства, касающиеся допуска транспортного средства к участию в дорожном движении и водителя – к управлению автомобилем.

Что касается пострадавших, их жизни вне опасности. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены домой. Напоминаем, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Задержан водитель, сбивший насмерть девочку в Минске. Исследуются тормоза грузовика

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

11-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Минске: что известно о трагедии
11-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Минске: что известно о трагедии
Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии
Грузовик въехал в толпу людей в Минске: подробности страшной аварии
Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД
Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД
Фото: СТВ
Жуткая авария на МКАД: после столкновения с фурой погиб водитель пикапа
На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте
На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте
В результате гололёда на улице Колесникова не разминулись легковой автомобиль и большегруз с прицепом
В результате гололёда на улице Колесникова не разминулись легковой автомобиль и большегруз с прицепом
На Аранской грузовик вылетел на встречку и протаранил легковушку: кадры с места аварии
На Аранской грузовик вылетел на встречку и протаранил легковушку: кадры с места аварии
Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова
Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru