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Задержана 32-летняя минчанка, хранившая наркотики в костыле

05.01.2017 - 21:19

Новости Беларуси. Сотрудники наркоконтроля задержали женщину на улице Каховской в Минске.

У 32-летней подозреваемой действительно проблемы со здоровьем, она передвигается с помощью костыля. В нем и был обнаружен полиэтиленовый пакетик с белым порошком.

Как рассказали в РУВД, ранее

женщина неоднократно привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска:
В ходе проведения личного обыска задержанной в принадлежащем ей костыле, который она использовала для ходьбы в связи с имеющимся повреждением бедра, был обнаружен тайник. В нем находился полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета, который согласно заключению эксперта является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело. Минчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

Почти 220 лет лишения свободы на всех: в Минске вынесен приговор по «делу 17» о распространении психотропов (здесь подробности).

Задержана минчанка, хранившая наркотики в костыле

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