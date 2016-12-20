новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Задержанного руководителя ЕРИП Олега Веремейчика подозревают в получении взятки от БелАВМ

20.12.2016 - 21:19

Новости Беларуси. Масштабная коррупционная схема, в которой были замешаны чиновники государственных органов, менеджеры структур Национального банка и руководство крупной IT-компании, раскрыта Комитетом государственной безопасности.

Среди задержанных по статьям «Получение и дача взятки» руководитель «БелАВМ» – Дмитрий Ронин, председатель правления «ЕРИП» Олег Веремейчик и управляющий Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило.

Всего под стражу взято 8 человек.

Всех их подозревают в создании преступной группы, которая лоббировала на аукционе по закупке техники интересы конкретного поставщика.

Суммы взяток за получение государственного заказа колебались от 4 до 20 тысяч долларов.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
15 декабря 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина в размере 20 тысяч долларов США с поличным задержана управляющая Фонда социальной защиты населения Людмила Бачило. Незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда.

Что касается задержания руководителя финансовой организации «Единое расчетно-информационное пространство» Олега Веремейчика, то его подозревают в получении взятки от сотрудников «БелАВМ» за победу в договорном тендере на поставку оборудования на сумму в 28 миллиардов неденоминированных рублей, отметили в КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанного руководителя ЕРИП Олега Веремейчика подозревают в получении взятки от БелАВМ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

КГБ задержал за взятки менеджеров МТЗ, МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша
КГБ задержал за взятки менеджеров МТЗ, МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша
Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь
Председатель Бобруйского горисполкома задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан при получении взятки в размере $2 млн
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан при получении взятки в размере $2 млн
Евгений Матющенко, старший помощник прокурора Центрального района Минска
Бывший директор одной из фирм Минска приговорен к пяти годам лишения свободы за подстрекательство к даче взятки
В Орше инженер по гостехосмотру брал взятки деньгами и мороженым
В Орше инженер по гостехосмотру брал взятки деньгами и мороженым
Аргентинский чиновник пытался закопать почти $8,5 млн на территории монастыря
Мэр Токио за бюджетные деньги возил в путешествия семью и покупал дорогие картины
В Румынии завели уголовное дело против 77 врачей-онкологов
В Румынии завели уголовное дело против 77 врачей-онкологов
Все новости по теме Коррупция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru