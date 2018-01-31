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Задолженность белорусским организациям составляет 2 миллиарда долларов. Сокращение долга обсудят с генпрокуратурой России

31.01.2018 - 10:41

Новости Беларуси. Генпрокуратуры Беларуси и России 31 января обсудят сокращение просроченной дебиторской задолженности за поставки белорусской продукции в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тема станет одной из главных на встрече в Москве. Помощь в решении финансового вопроса оказывают Следственный комитет России, арбитражные и общественные суды. При этом для белорусской стороны приоритетом является не возбуждение уголовных дел, а возвращение средств в страну.

По данным на 1 декабря 2017 года дебиторская задолженность белорусским организациям составляет около двух миллиардов долларов. Это почти на 14 % больше по сравнению с началом 2017 года.

Задолженность белорусским организациям составляет 2 миллиарда долларов. Сокращение долга обсудят с генпрокуратурой России

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