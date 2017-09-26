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Заготовить корма – одно, а еще их нужно преподнести: как зимуют животные в Могилевском зоосаде

26.09.2017 - 10:18

Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде завершают подготовку к зимовке животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зимний рацион войдут не только обычные корма, но и овощи – картофель, морковь, свекла, кукуруза. Усиленное питание поможет зверям легче перенести морозы. Стадо зубров может кормиться на полях озимыми, которые находятся рядом с их обычными кормушками и которые засеяли специально для этих исполинов.

Для нового жителя зоосада, лося по кличке Добрый, уже заготовили осиновые и ольховые ветки.

А северным оленям совсем скоро из Гомельской области подвезут ягель. Однако большинство кормов для травоядных заготавливают учащиеся агролесотехнического колледжа, в чьем ведении и находится зоосад.

Георгий Малиновский, директор Могилевского зоосада:
У нас семь групп механизаторов заготавливают для них корма. У нас 300 гектаров земли. Мы произвели более 600 тонн зерна, 150 для них в наших хранилищах, сена 120 тонн в хранилищах. У нас еще прошлогоднее сено.

Заготовить корма – одно, а еще их нужно преподнести.

И при том это надо делать с уважением, комфортно, с удобствами для наших животных. Комфортность им обеспечена. Никакая зима, никакие морозы для наших животных не создают проблем.

В Могилевском зоосаде проживает более 300 различных животных. Для них здесь созданы условия, максимально близкие к естественным. В ближайшее время звериные ряды пополнятся. Тигру Артему привезут жену, а верблюдице Аталле – мужа.

Заготовить корма – одно, а еще их нужно преподнести: как зимуют животные в Могилевском зоосаде

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