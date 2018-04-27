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«Заинтересованность наша очень высокая в белорусских партнёрах». Представители бизнеса из Татарстана посещают Беларусь

27.04.2018 - 16:56

Новости Беларуси. Минск и Казань стали ближе. 27 апреля в Беларуси принимали первых пассажиров регулярного авиарейса, который соединил нашу страну и этот российский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нам прибыла внушительная команда представителей бизнеса. Уже состоялись деловые переговоры. Наибольший интерес для сторон представляет сотрудничество в нефтехимии и машиностроении. В целом, отмечается рост товарооборота между Беларусью и Татарстаном: с начала года это плюс 30 % к уровню 2017.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Сотрудничество между нашими странами наиболее активно идет в области машиностроения, нефтехимии.

Что касается концерна «Белнефтехим», то основные позиции, которые экспортируются в Республику Татарстан, – бутилен бутадиеновая фракция. Сырье необходимо для химического синтеза.

Марат Фатыхов, начальник управления по продвижению полимеров «Нижнекамскнефтехим»:
Заинтересованность наша очень высокая в белорусских партнерах. Сейчас мы уже насчитываем порядка 50 компаний, с кем мы работаем вплотную. Сегодня присутствуют 37 компаний, около 70 участников.

Делегация из Татарстана – в ее составе более 40 человек – также посещает крупные промышленные предприятия: МТЗ, МАЗ, «Нафтан», а также «Гродно Азот».

«Заинтересованность наша очень высокая в белорусских партнерах». Представители бизнеса из Татарстана посещают Беларусь

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