﻿ Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»

01.12.2017 - 01:07

Новости Беларуси. Один клик вместо хождения по кабинетам: в столице запустили стартап, который помогает получить справку или свидетельство, минуя расчетно-справочные центры и службу «Одно окно», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью специального чат-бота эти документы можно заказать через смартфон. «Док-Менеджер» сегодня в бесплатном доступе.

Ирина Леу, главный редактор проекта:
Каждый бывал в ситуации, когда из одной организации он идет в другую, потом возвращается снова в первую и таким образом тратит свое время. Бот создан для того, чтобы сэкономить время и людям, и госслужащим, которые смогут несколько раз не озвучивать одну и ту же информацию.

Мы уже получаем хорошие отзывы о работе бота, и люди нас благодарят.

Мы уверены, что он будет помогать белорусам.

Бот также способен проконсультировать на доступном языке. Всего он включает более 16 процедур. С ним также можно зарегистрировать машину, поменять паспорт или стать индивидуальным предпринимателем.

Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: AP Photo, Marcio Jose Sanchez
Wired Magazine: Первое впечатление от iPhone X
Казахстан будет изучать опыт Беларуси в построении IT-страны
Казахстан будет изучать опыт Беларуси в построении IT-страны
Учитель из Борисова разработал мобильные приложения для учеников
Учитель из Борисова разработал мобильные приложения для учеников
Как белорусское приложение «Штурман» облегчает жизнь незрячим: эксперимент СТВ
Как белорусское приложение «Штурман» облегчает жизнь незрячим: эксперимент СТВ
Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих
Мобильное приложение «Штурман» белорусской разработки набирает популярность у незрячих
Новый дата-центр в Минске: планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли
Новый дата-центр в Минске: планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли
В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр
В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр
«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси
«Если поверить в себя, будет очень большой бум стартапов»: какое будущее ждет IT-отрасль Беларуси
Все новости по теме It-технологии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru