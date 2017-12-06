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Заключительный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» состоится в Минске 6 декабря

06.12.2017 - 10:27

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» добралась до Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальным концертом порадуют столичную публику коллективы и исполнители, которых знают и любят не только в нашей стране, но и за ее пределами.

«Сябры», «Неруш», «Харошки», Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Эдуард Ханок и многие другие. Три десятка хитов в каждом концерте. Большинство из них в свое время становились хитами. Теперь снова в телеротации. Причем в исполнении как кумиров целых поколений, так и молодых популярных артистов. Многим мелодиям в проекте дали новую современную жизнь.

Заключительный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» пройдет 6 декабря во Дворце Республики. Судя по количеству уже проданных билетов, на концерте ожидается аншлаг. В кассах остаются считанные билеты. Увидеть на экране лучшие номера проекта можно будет 25 декабря на нашем телеканале.

Заключительный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» состоится в Минске 6 декабря

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