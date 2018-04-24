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Закроют ли пункт приема вторсырья на пересечении Лидской и Каменногорской?

24.04.2018 - 22:32

Новости Беларуси. Пункту приема вторсырья на пересечении улиц Лидская и Каменногорская, возможно, скоро придется переехать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На шум, неприятный запах и на большое скопление «поставщиков» вторсырья в первую очередь сетовали жильцы соседних домов. Поэтому и обратились с жалобой в администрацию района. Оказалось, что по генплану на этом месте должна быть поликлиника. Но в ее строительстве пока нет необходимости, а от точки сбора мусора – все же польза для экологии. Администрация пообещала работу пункта взять на контроль.

Всегда тут порядок, чистенько. Никто не жалуется. Может, кто-то один такой попался – знаете, везде такие люди есть.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Если собственник не будет реагировать в установленные в законодательном порядке сроки, для того, чтобы мы совместно как-то оптимизировали работу, тогда будем думать о демонтаже.

Закроют ли пункт приема вторсырья на пересечении Лидской и Каменногорской?

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