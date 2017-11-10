Закрытие «Лістапада-2017»: как это было (фотофакт)

Новости Беларуси. «Лістапад» говорит «до свидания». В Минске прошла церемония закрытия международного кинофестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гран-при – у картины «Ноябрь».
Это совместная работа кинематографистов Эстонии, Нидерландов и Польши. Фильм-сказка для взрослых, в котором есть и черный юмор, и романтическая любовь.
Специального приза Президента Беларуси за гуманизм и духовность в кино удостоена картина кыргызских авторов «Кентавр». Эта лента с самого начала была среди фаворитов. Еще до вручения награды нам удалось пообщаться с режиссером этого фильмам.
Актан Арым Кубат, режиссер фильма «Кентавр» (Кыргызстан):
Когда люди приходят, тем более на фестивальные фильмы (фильмы, которые сложно смотреть), до конца смотрят и, более того, происходит дискуссия – мне кажется, лучшего для автора нет ничего, наверное.
Нашумевшая лента «Аритмия», с которой стартовал фестиваль, получила сразу две награды. А приз зрительских симпатий в секции «игровое кино» у ленты колумбийского режиссера «Канделария».
Все самые интересные детали церемонии закрытия «Лістапада» здесь.