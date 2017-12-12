﻿ Заместитель главного секретаря ЦЕИ поблагодарила Беларусь за успешное председательство в организации | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Заместитель главного секретаря ЦЕИ поблагодарила Беларусь за успешное председательство в организации

12.12.2017 - 21:36

Новости Беларуси. Год председательства в Центрально-Европейской инициативе для Беларуси стал не только вызовом, с которым мы успешно справились, но и значимым опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил сегодня премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков по итогам саммита глав правительств. Международные эксперты высоко оценили проделанную в 2017 году работу и поддержали многие выдвинутые белорусами инициативы.

Наша же страна рассматривает председательство в ЦЕИ как возможность активизировать свое участие в процессах региональной интеграции и сотрудничества. Андрей Кобяков отметил, что благодаря этой международной площадке государствам также удаётся расширять и двусторонние отношения.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Не могу не отметить, что итоги 2017 года позволяют нам в Беларуси рассматривать формат ЦЕИ как важный инструмент для более полного эффективного вовлечения Беларуси в глобальное европейское развитие. Мы также стремились способствовать решению экономических и социальных проблем, общих для всех стран региона, таких как миграция и борьба с терроризмом. Особый интерес представляет перспектива использования транзитного потенциала наших стран, особенно в контексте сопряжения китайского проекта «Один пояс – один путь» с транспортной сетью Евросоюза.

Сегодня на саммите обсудили, каким образом страны Центрально-Европейской инициативы могли бы способствовать сближению и взаимодействию интеграционных объединений на континенте. В Минске приняли план действий до 2020 года. Обсуждались перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ.

Организация была создана, чтобы содействовать развитию связей между странами в самых разных сферах и не допускать появление разделительных линий. Спустя почти три десятка лет ЦЕИ должна соответствовать реалиям, чтобы противостоять современным вызовам.  Таким, например, как миграционный кризис в Европе, терроризм и киберпреступность.

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель главного секретаря ЦЕИ:
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить Беларусь за успешное председательство в 2017 году, за широкомасштабные мероприятия, которые были реализованы. Надеюсь, нам предстоит ещё много инициатив в последующем.

В следующем году председательство в организации перейдет к Хорватии. Страна намерена продолжить укреплять роль Центрально-Европейской инициативы, выступать за обмен знаниями и опытом, содействовать экономическому сотрудничеству. Напомню: на данный момент в ЦЕИ входит 18 стран, представители которых и приняли участие в сегодняшнем саммите в Минске.

Заместитель главного секретаря ЦЕИ поблагодарила Беларусь за успешное председательство в организации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы также стремились способствовать решению экономических и социальных проблем». Кобяков об итогах председательства в ЦЕИ
Кобяков подвел итоги председательства Беларуси в ЦЕИ на саммите глав правительств
Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ
Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ
«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря
«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря
Участники встречи глав правительств стран ЦЕИ начнут прибывать в Беларусь 11 декабря
Участники встречи глав правительств стран ЦЕИ начнут прибывать в Беларусь 11 декабря
Все новости по теме ЦЕИ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru