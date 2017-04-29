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Замначальника Транспортной инспекции задержали при передаче нелегального вознаграждения от представителей одной из компаний

29.04.2017 - 19:37

Новости Беларуси. В КГБ раскрыли коррупционную схему в Минтрансе. Выяснилось, что в одном из подразделений ведомства поставили на поток торговлю разрешениями

на проезд большегрузных машин по территории иностранных государств.

Ольга Петрашевская, СТВ:
Руководители и сотрудники Транспортной инспекции сплошную закона пересекли не по правилам.

Поставили на поток продажу разрешений для проезда фур по территориям других стран.

Каждый документ стоил от 50 до 120 евро.

По информации КГБ, менее чем за полгода замначальника Транспортной инспекции Алексей Куцаев взятку получал 10 раз. Задержали его при передаче очередного нелегального вознаграждения от представителей одной из транспортных компаний.

А передавал – начальник Гродненского филиала. Получилась разветвленная дорожная сеть.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Возбуждено 10 уголовных дел по статьям 430, 431 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все дела для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.    

Тем временем, в Гомельской области нелегальная схема работала уже во встречном направлении. С иностранных водителей брали взятки за беспрепятственный проезд по территории нашей страны.

Впрочем, теперь время подбить черную бухгалтерию время теперь однозначно есть.

4 сотрудника филиала задержаны вместе с их начальником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замначальника Транспортной инспекции Алексея Куцаева задержали при передаче нелегального вознаграждения от представителей одной из компаний

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