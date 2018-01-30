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Западные кредиты могут подешеветь для белорусских предприятий и Беларуси в целом

30.01.2018 - 23:56

Новости Беларуси. Взаимные интересы Беларуси и Евросоюза обсуждали 30 января и в Вене, где работает совместная межправительственная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече отметили важность визита в Минск Еврокомиссара Йоханнеса Хана (подробнее о визите здесь), а также приветствовали повышение позиции Беларуси в международном страновом рейтинге.

Франц Вессиг, сопредседатель белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:
Я рад, что Беларусь повысила страновой рейтинг, это очень важно. Беларусь всегда была и остается надежным партнером Австрии. В настоящее время наблюдается хорошая динамика развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Напоминаем, накануне Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, которая исследует развитые страны мира, повысила позицию Беларуси в рейтинге по классификации кредитного риска. По мнению экспертов, теперь и для страны, и для предприятий могут подешеветь западные кредиты.

Западные кредиты могут подешеветь для белорусских предприятий и Беларуси в целом

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