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Запертый в машине пес умер от жары в Минске

15.08.2017 - 18:48

Новости Беларуси. 13 августа в Минске произошла жуткая трагедия. На парковке около гипермаркета очевидцы обнаружили собаку, которая была заперта в машине.

По информации зоозащитной организации «Эгида», хозяева отлучились в магазин за покупками. На улице стояла жара, и питомцу начало не хватать воздуха. Очевидцы около получала пытались отыскать владельцев животного.

От жары пес упал на пол автомобиля, у него начались конвульсии. Хозяева не успели спасти собаку – животное умерло.

Весной 2017 года в минской ветстанции отказали в помощи сбитому коту – здесь подробнее.

Фото: egida.by/cruelty/452

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