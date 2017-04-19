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Запрещать вход на стадионы хулиганам будут по спискам и с помощью видеомониторинга

19.04.2017 - 21:03

Новости Беларуси. «Опасным» болельщикам могут закрыть доступ к спортивным матчам.

19 апреля депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение соревнований для фанатов-хулиганов.

В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Применять меры против буйных болельщиков впервые начали еще в семидесятых на родине футбола – в Великобритании. Эстафету подхватили довольно быстро.

Сегодня за нарушение на стадионе зрителю могут запретить посещать матчи.

Причем срок запрета может растянуться на долгие годы. Во Франции и Германии – до пяти лет, в России – и вовсе до семи.

Разговоры о том, что в Беларуси появятся «черные списки» болельщиков, ходили еще зимой. Сегодня парламентарии расставили точки над «и». Нижняя палата принимает законопроект, согласно которому фанатам-хулиганам путь на стадион будет заказан.

В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этот закон ни в чем никого не ущемляет. Он просто делает безопасным нахождение порядочных болельщиков, которые любят спорт и болеют за спорт.

Чтобы оградить их от нецензурных выражений и каких-то правонарушений.

А теперь разберемся. По данным МВД, в Беларуси около 3500 активных болельщиков. Серьезных проблем с ними нет. Однако кому все-таки стоит умерить пыл? Во-первых, тем, кто любит «поболеть» подшофе.

Попасть в базу можно за мелкое хулиганство. Либо до, либо после матча.

Боком, разумеется, выйдет использование пиротехники, а также демонстрация нацистской символики.

Сегодня в списке «засветившихся фанатов» – 130 человек.

Сергей Ильич, директор Международного правового департамента белорусской Федерации футбола:
Ассоциация белорусской Федерации футбола достаточно плотно взаимодействует с Министерством внутренних дел. Ежегодно проходят перед началом Чемпионата совместные заседания. И, собственно говоря,

вырабатывается та линия поведения, которая будет приемлемой как для милиции, так и для болельщиков.

Административный запрет – термин для кодекса новый. Решение о такой мере может вынести только суд. А вот списки тех, для кого игра окончена, разместят в открытом доступе на сайте МВД. На стадионе штрафников будет вычислять милиция.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Прежде всего, у сотрудников милиции будут списки лиц, которым запрещен проход на спортивный объект. Второе – это визуальный контакт и, как правило, многих «болельщиков» сотрудники милиции знают в лицо. Третье – это технические средства, в первую очередь – системы видеомониторинга, которые

оснащены видеоаналитикой, позволяющей выделить из потока граждан лицо, которому запрещен проход.

Работа над документом велась около года. В основе – международный опыт, адаптированный к белорусским реалиям. Все-таки болеют у нас, за редким исключением, цивилизованно. Закон должен работать на предупреждение.

Кстати, если горе-фанат, получив запрет, игнорирует постановление, сухим из воды выйти удастся едва ли. Матч для такого нарушителя может закончится административным арестом, и это уже не игра.

Запрещать вход на стадионы хулиганам будут по спискам и с помощью видеомониторинга

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