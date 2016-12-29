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Запрет на курение в 2017 году введут в ресторанах и кафе Беларуси

29.12.2016 - 08:30

Новости Беларуси. Белорусский общепит без табака. В ресторанах и кафе в 2017 году введут запрет на курение,

за исключением специально отведенных мест. Таким образов больше не будет залов для курящих и не курящих.

Владельцы заведений общественного питания будут обязаны оборудовать зоны для поклонников табака.

Кроме того, рестораторам предложат самим определять дресс-код для клиентов своего заведения.

Предполагается, что встречать по одежке начнут уже в 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет на курение в 2017 году введут в ресторанах и кафе Беларуси

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