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Зарплата достойная, дали благоустроенный дом: пример государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве

06.02.2017 - 21:00

Инвестиции – в сельское хозяйство. На помощь белорусским аграриям приходит бизнес, таким образом на деле реализуя принцип государственно-частного партнерства. По мнению экспертов, сегодня это один из самых оптимальных способов взаимовыгодного сотрудничества. Частные компании вкладывают деньги, а взамен получают максимально выгодные условия. Это общемировая практика. О конкретном примере такого взаимодействия – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь около 7000 коров, а зарплата работников на 150 рублей выше средней по району.

И эти показатели растут уже 10 лет подряд – удачный пример государственно-частного партнерства.

Яков Буховецкий, заместитель генерального директора предприятия по переработке молока:
За эти годы продуктивность дойного стада возросла практически вдвое. Если продавали каждый день 15 тонн молока, то сейчас ежедневно на наш завод с нашего хозяйства поступает 58 тонн.

А еще здесь ввели в строй ультрасовременный ферму, телятник и ясли для молодняка.

Петр Бутрим, СТВ:
А это так называемая образцовая ферма. Телята сюда попадают в первый же день своей жизни. Под одной крышей почти 500 мобильных, но в то же время комфортных боксов. Здесь и удобные держатели для корма, и специальная система стоков, и настоящее молочное такси.

В таких условиях коровы дают молоко только класса «экстра». И, конечно, неплохую прибыль. Вся она идет не в карман бизнесмену, а на развитие и модернизацию самого хозяйства.

Роберт Бобин, главный зоотехник хозяйства:
Если бы не было своевременных денежных вливаний, мы бы стояли на низшей ступени сельского хозяйства. На сегодняшний день мы имеем одно из лучших производств в стране и за рубежом.

Разницу до и после прочувствовали на себе самые опытные работники. Доярка Тамара Шигалева трудится в этом хозяйстве уже 27 лет. За «Большим разговором» с Президентом следила внимательно. Тема сельского хозяйства – одна из самых обсуждаемых.

Тамар Шигалева, оператор машинного доения:
И читали, и смотрели. Много поднималось вопросов сельского хозяйства. Нас все интересует – и газ, и ЖКХ. Нас это все касается.

Достойная зарплата, жилье и другие социальные блага. До перехода бывшего СПК на частные рельсы о таких житейских дивидендах приходилось только мечтать.

Сегодня же это реальность для более чем 300 рабочих.

Татьяна Пась, оператор машинного доения:
Зарплата вовремя и достойная, жилье нам тоже дали, благоустроенный дом. Так что каждый был бы заинтересован поработать в таких условиях нормальных.

Плюсы для работников очевидны. Но и представители бизнеса выигрывают не в меньшей степени.

Молоко этого комплекса является сырьем для брестского гиганта. А значит, частный бизнес по сути сам формирует стоимость продукта от исходной точки.

Зарплата достойная, дали благоустроенный дом: пример государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве

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