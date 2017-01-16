новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Зарплаты, коммуналка: на что гарантированно не сократят расходы бюджета Минска в 2017 году

16.01.2017 - 20:24

Новости Беларуси. О расходной части бюджета столицы Беларуси рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Расходная часть бюджета традиционно построена, прежде всего, на выполнении защищённых статей расходов.

Это зарплата, коммунальные услуги, траснферты населению, медикаменты, продукты питания.

Также на реализации инвестиционной программы города Минска – строительство и реконструкция объектов города. И на субсидировании жилищно-коммунальных и транспортных услуг города. Если рассматривать структуру бюджета 2017 года, то около 40% всех средств – это около 2 миллиардов рублей – направляются на финансирование защищённых первоочередных социальных статей. Около 20% бюджета направляется на финансирование капитальных расходов, связанных со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами школ, садов, учреждений здравоохранения и приобретением оборудования, соответственно. Довольно значительную часть, 25% бюджета – это 1,2 миллиарда рублей, мы должны будем направить в этом году в республиканский бюджет.

Всё о бюджете Минска-2017: на что потратят и на чём заработают?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На здравоохранение и образование в Минске выделят на 11% больше бюджетных средств
Звонков стало гораздо меньше: итоги субботней прямой линии с чиновниками
Звонков стало гораздо меньше: итоги субботней прямой линии с чиновниками
Квартиру в Минске в 2016 году получили треть нуждающихся
Квартиру в Минске в 2016 году получили треть нуждающихся
Новая программа развития страны: к концу пятилетки доходы белорусов должны вырасти на 11%
Новая программа развития страны: к концу пятилетки доходы белорусов должны вырасти на 11%
Фонд для компенсации зарплат работникам предприятий-банкротов предлагает создать ФПБФПБ предлагает создать фонд для компенсации зарплат работникам предприятий-банкротов
ФПБ предлагает создать фонд для компенсации зарплат работникам предприятий-банкротов
В Беларуси 29 октября прошла прямая линия: какие вопросы задавали чиновникам?
В Беларуси 29 октября прошла прямая линия: какие вопросы задавали чиновникам?
В Беларуси 15 октября прямые линии работали по всей стране
В Беларуси 15 октября прямые линии работали по всей стране
Сиденья для пожилых людей и инвалидов теперь обозначены ярким цветом
Сиденья для пожилых людей и инвалидов теперь обозначены ярким цветом
Все новости по теме Государственная политика в сфере социальной защиты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru