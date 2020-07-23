Зарплаты, занятость, цены. Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Об этом глава государства заявил 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы остановимся на трёх самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, – зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей. Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел.
Также глава государства ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами.
«Наша работа, всех государственных служащих, – идти к людям и разговаривать с ними», – подчеркнул Президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения.
Александр Лукашенко:
Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения.
Президент Беларуси: мы посадили молодёжь в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются, а мы все ахаем-охаем
Новости Беларуси. 2020 год для Беларуси и белорусов особый, он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. На встрече с активом в Гомеле Президент не обошел стороной и эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнем году мы отметили 75 лет Великой Победы. Вы в этом плане, конечно, молодцы. А это и Красный Берег, и Ола, и Озаричи, и Гомельское гетто, и много-много других памятников, не говоря о мемориалах. Вы их сохранили, вы за ними смотрите, и я недавно сказал: «Пока мы ходим к памятникам, мы не будем воевать». Как только забудем, как только зарастет эта народная тропа, считайте, что мы взяли оружие в руки. И молодежь к этому надо приобщать.
Александр Лукашенко: «Выпендрится Россия там с нефтью – нас начинает штормить»
Мы молодежь, конечно, упустили, и надо об этом откровенно говорить. Мы посадили их в мессенджеры, они сидят в интернете, постятся там, хайпуются и так далее. И мы все ахаем-охаем. Ну так мы их упустили. Особенно в Минске.
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