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Заряд бодрости духа: Минский полумарафон-2017 в 15 фотографиях

11.09.2017 - 11:55

Новости Беларуси. 10 сентября утром более 30 тысяч участников дали старт Минскому полумарафону, который прошел у Дворца спорта. Маршрут забега прошел по центральным улицам Минска.

Минский полумарафон был приурочен к празднованию юбилея города – белорусской столице в 2017 году исполнилось 950 лет.

Минский полумарафон-2017

Участники при регистрации могли выбрать наиболее комфортную для себя дистанцию. Основная – чуть более 21 километра, и еще две – 10 километров и 5,5.

В забеге приняли участие жители 50 стран. Вадим Девятовский – председатель Белорусской федерации легкой атлетики – до спортивного праздника начал рассказывать о полумарафоне в соцсетях.

Дневник Минского полумарафона: что рассказывает о забеге Вадим Девятовский – здесь подробнее.

После забега Девятовский выложил фото с забега и написал, что «Это было очень круто!!!!»

Фото: instagram.com/vadim_devyatovskiy

Мы собрали 15 фото с Минского полумарафона, где его участники делятся впечатлениями.

Фото: instagram.com/lenaminskaya
instagram.com/duarteteixeira.run. «Удивительно! Это самое подходящее слово. Гонка, атмосфера, отношение людей к забегу, бегуны. Все это впечатляет. Я разговаривал, вероятно, с 15-ю бегунами по пути. Это милые люди с прекрасными историями. Город живет этим событием. В гонке было 3 официальные точки воды, но были и не официальные. Люди с банками, чашками, бутылками вдоль дороги предлагали воду. Я слышал аплодисменты и мотивирующие слова весь забег. Спасибо, Минск. Скоро увидимся. Здесь или в Лиссабоне».
Фото. instagram.com/duarteteixeira.run. «Удивительно! Это самое подходящее слово. Гонка, атмосфера, отношение людей к забегу, бегуны. Все это впечатляет. Я разговаривал, вероятно, с 15-ю бегунами по пути. Это милые люди с прекрасными историями. Город живет этим событием. В гонке было 3 официальные точки воды, но были и не официальные. Люди с банками, чашками, бутылками вдоль дороги предлагали воду. Я слышал аплодисменты и мотивирующие слова весь забег. Спасибо, Минск. Скоро увидимся. Здесь или в Лиссабоне».
Фото.
Фото.
Фото.
instagram.com/minsktrooper. «Полумарафон 21.1 км для меня в костюме уже традиция. Я знаю, что выбегу дистанцию, через боль и страдания, но в конце меня как всегда накроет эта радость от бега. Спасибо больше всем кто поддерживает на дистанции, спасибо тем бегунам, которые вдохновляются мной и добавляют темпа, спасибо организаторам за беговой праздник. Ребята, бегать это приятно и весело. Сегодня я был потрясающим, надеюсь, когда-нибудь мой пример будет вдохновлять людей на преодоление длинных дистанций».
Фото. instagram.com/minsktrooper. «Полумарафон 21.1 км для меня в костюме уже традиция. Я знаю, что выбегу дистанцию, через боль и страдания, но в конце меня как всегда накроет эта радость от бега. Спасибо больше всем кто поддерживает на дистанции, спасибо тем бегунам, которые вдохновляются мной и добавляют темпа, спасибо организаторам за беговой праздник. Ребята, бегать это приятно и весело. Сегодня я был потрясающим, надеюсь, когда-нибудь мой пример будет вдохновлять людей на преодоление длинных дистанций».
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