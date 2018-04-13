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Зась: «Проверка боеготовности Вооруженных Сил завершается и все задачи отработаны»

13.04.2018 - 10:10

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные тактические учения с боевой стрельбой провели подразделения 147-го зенитного ракетного полка и авиация. Задача операции – поразить одни из самых сложных мишеней – имитаторы воздушных целей. Из-за небольших размеров и особенностей полета их сложно обнаружить и взять на автоматическое сопровождение. При этом на все действия у расчетов не более 15 секунд.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности:
Проверка боеготовности Вооруженных Сил завершается и, надо сказать, что все задачи, которые планировались на эту проверку, отработаны. Все задачи решены Вооруженными Силами. Каких-то провалов или срывов в выполнении задач не допущено.

Также были отработаны вопросы боевого применения самолетов Як-130 и вертолетов Ми-8.

Зась: «Проверка боеготовности Вооруженных Сил завершается и все задачи отработаны»

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