Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поручения дал Президент

Новости Беларуси. Европейские игры должны быть организованы на достойном уровне, но без излишней помпезности. Александр Лукашенко провел расширенное заседание исполкома НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До вторых в истории Евроигр остается менее двух лет. Спортивные соревнования будут проходить на более чем 10 столичных площадках: от «Минск-Арены» до стадиона «Динамо». Проведение в Беларуси этих стартов должно еще больше консолидировать нацию, подчеркнул 7 сентября Александр Лукашенко. Прозвучало и немало поручений.