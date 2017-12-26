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Застрял в чугунной батарее: МЧС спасли ребенка в Минском районе

26.12.2017 - 18:35

Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники МЧС пришли на помощь ребенку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время игры с младшим братом он случайно засунул руку в чугунную батарею.

Помощь медиков мальчику не понадобилась.

Застрял в чугунной батарее: МЧС спасли ребенка в Минском районе

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