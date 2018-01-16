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Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»

16.01.2018 - 22:10

Новости Беларуси. Преступление по мотивам Гоголя. В штате на должностях технического персонала долгое время числились два сотрудника, которые на самом деле там не работали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина же исправно получала за них зарплату.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
Оба гражданина на самом деле ранее работали в данном общежитии. Однако после трудоустройства на другие рабочие места передали свои банковские карточки заведующей, которая их не уволила и ежемесячно обналичивала заработную плату реально не существующих работников.

Длилась эта афера семь лет. 

За это время заведующая присвоила более 30 тысяч рублей.

Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»

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