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Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм?

03.01.2018 - 19:19

Новости Беларуси. Минск готовится принять еще один масштабный спортивный форум. В 2019 в белорусской столице пройдут Евроигры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До того момента, когда в Минске соберутся атлеты со всех уголков Старого Света, остается всего полтора года. И сделать ещё предстоит немало: достроить новые спортивные объекты, завершить реконструкцию уже существующих, привести в порядок дороги, обновить транспорт.

За оставшиеся полтора года до Евроигр Беларуси, несмотря на, по определению, высокий уровень готовности, предстоит еще немало поработать. Об этом упомянул в новогодней речи глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок. Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней.

Одна из главных задач завершить долгострои. Несколько раз переносили открытие стадиона «Динамо», именно на нем состоится  церемония открытия. В 2018 году арена будет готова.

Ее до старта обещают даже обкатать – протестировать менее масштабным турниром. Завершат в 2018 Дворец гимнастики. Впрочем, достроить предстоит не только спортивные объекты.

Татьяна Василючек, начальник отдела строительного комплекса комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Конечно же, останется на жёстком контроле ввод жилых домов сверхнормативных. Сейчас на территории города Минска расположен 261 объект незавершённого строительства, но работа в этом направлении ведётся.

Светофоры, наземный транспорт, метро.  Множество служб будут работать в связке. Поток людей и автомобилей возрастет в разы. Для Беларуси это беспрецедентное по сложности организации мероприятия.

Для гостей игр создадут 4 специальных маршрута. Они свяжут основные точки  –  спортивную деревню, арены, центр города. Разумеется, проработают транспортный коридор в аэропорт. 150 автобусов и 300 машин. Столько по мнению экспертов понадобится, для того чтобы обеспечить нужды игр. Подвижной состав обновят. Международные специалисты предлагают активно задействовать городскую электричку, то есть продлить ее маршрут.

Задача организаторов – минимальные затраты, и максимальный эффект для местных жителей уже после соревнований. Ведь все что будет создано и отработано во время турнира, будет дальше использоваться в повседневной жизни. Та же отдельная полоса, которую планируют выделить для передвижения участников-гостей турнира, реализует давнюю идею городских властей с движением общественного транспорта.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Систему мониторинга и обнаружения инцидентов. Если что-то произойдёт, она должна сказать, написать табло – туда нельзя, надо объехать другим путем, чтобы ничего не случилось. Такая система в Минске давно планировалась. Я надеюсь, что в течении 2018 года отдельные части этой системы, интеллектуальной транспортной системы, будет развёрнуты.

Само собой движение личного транспорта  в центре города планируют ограничить. Особенно во время велогонок. Для того, чтобы показать Минск во время трансляций, что называется, во всей красе, их провести принято решение в именно в центре. Соответственно движение придется в эти часы перекрывать.

Но организаторы обещают сделать все для удобства не только гостей, но и местных жителей. Кстати, согласовывать маршруты для велогонок эксперты приедут буквально через неделю. Продолжается работа и во многих других направлениях.

До ума доводят лучшие идеи для талисманов. Выбирают партнеров, которые  воплотят в жизнь IT-проекты, в том числе мобильное приложение-гид по Минску, мобильное такси и многое другое.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм?

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