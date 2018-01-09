﻿ Завершено расследование уголовного дела минчанина, который выбросил из окна собаку – комментарий СК | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Завершено расследование уголовного дела минчанина, который выбросил из окна собаку – комментарий СК

09.01.2018 - 20:37

Новости Беларуси. В Минске поставили точку в резонансном происшествии. 9 января завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который выбросил собаку с пятого этажа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, инцидент произошел чуть более месяца назад. 29-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения избил животное и выбросил из окна многоэтажки. Собака погибла на месте.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Очевидцы произошедшего стала соседка, которая сделала мужчине замечание, однако он не остановился.

Прохожие, увидевшие выброшенную с балкона собаку, сообщили о случившемся на линию 102. Прибывшими сотрудниками милиции мужчина был задержан.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в прокуратуру для направления в суд.

Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы

Завершено расследование уголовного дела минчанина, который выбросил из окна собаку – комментарий СК

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лукашенко: некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года
39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела
39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела
Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле
Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле
Лучших молодых следователей чествовали 5 октября в Минске
Лучших молодых следователей чествовали 5 октября в Минске
СК продолжает устанавливать личность женщины, тело которой было найдено в конце августа на улице Могилевской: поделится полезной информацией можно по номеру 102
Появился портрет погибшей: СК просит помощи в установлении личности женщины, тело которой нашли недалеко от «Дружной»
День сотрудников органов предварительного следствия отмечается в Беларуси
На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК
На улице Первомайской открылся новый корпус управления СК
Не святой отец: СК раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви в Витебске
Не святой отец: СК раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви в Витебске
Все новости по теме Следственный комитет Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru