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Завтра на полигоне «Домановский» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов средств воздушного нападения

18.09.2017 - 20:04

Новости Беларуси. Оборонительные бои с условным противником белорусские и российские военные на «Западе-2017» продолжат и завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигонах «Борисовский» и «Осиповичский» подразделения будут тренировать разгром идущего в атаку врага, контрнаступление и восстановление позиций войск. К отработке операции будет привлечена артиллерия и авиация. На полигоне «Лепельский» развернутся учебно-боевые действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Остальные подразделения будут нести боевое дежурство в назначенной зоне, а также отработают отражение ударов с воздуха на полигоне «Домановский».

Владимир Макаров, начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В настоящее время в ходе второго этапа учения командованием Военно-воздушных сил и войсками противововоздушной обороны отрабатываются вопросы по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника и организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач. Данные вопросы будут отработаны завтра на полигоне «Домановский»

«Активная» фаза учения продлится до 20 сентября. Войска союзного государства продолжат отрабатывать самые важные тактические и боевые задания – отражение ударов авиации и нападения штурмовых отрядов условного противника.

Завтра на полигоне «Домановский» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов с воздуха

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