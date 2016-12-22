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Зажигательные танцы Саши Немо, народные песни в исполнении Тео - белорусы встретят праздники с «Золотой коллекцией белорусской народной песни»

22.12.2016 - 21:43

Заполненный зал, знакомые всем песни, крики «Браво!». В Молодечно с большим успехом прошел концерт «Залатая калекцыя беларускай народнай песні». 


Если нужно попасть в Дворец культуры Молодечно, любой прохожий подскажет: «Вниз по Бродвею». Главная улица города и правда навевает мысли о легендарном авеню Нью-Йорка: множество прохожих, огней, необычных архитектурных форм, а в самом конце гостей встречает здание Дворца культуры, к которому в это вечер стремятся сотни местных жителей.


В холле суета. Толпа, большую часть которой составляют люди среднего возраста, находится в приподнятом настроении. Кто-то радуется встрече со знакомыми, кто-то сидит в буфете, а кто-то с нетерпением ожидает начала концерта. Среди зрителей  начинается возбужденный шепот: «Ярмоленко! Смотрите! Анатолий Ярмоленко!» Народный артист улыбается поклонникам и спешит за кулисы – ему предстоит открывать концерт. 

Все места в зале заполнены – организаторы говорят, что билеты раскупили еще за неделю до концерта. Это неудивительно, ведь  проверенная временем народная музыка всегда объединяла людей, а сегодняшний концерт, к тому же, посвящен Новому году и Рождеству. 


Наконец, свет в зале становится приглушенным, на сцене появляется инструментальный ансамбль, а вслед за ним выходят все участники концерта. Солируют Анатолий Ярмоленко вместе с внуком, зал наполняют звуки песни «Я люблю Беларусь». Концерт открыт. Выходят ведущие, от которых в этот вечер зрители получили изрядную порцию юмора. Ольга Бурлакова, Сергей Жбанков и народные артисты Татьяна Мархель и Виктор Манаев в отличной форме и весьма необычных нарядах. Ведущие читают стихи, дружески спорят между собой и оригинально представляют каждый выходящий на сцену коллектив. Анатолий Ярмоленко тем временем за кулисами, где его окружили ребятишек из  ансамбля «Заранак». Все хотят сфотографироваться с народным артистом, а он никому в этом не отказывает.


На сцене друг друга сменяют ансамбли и народные исполнители. «Харошкі», «Палац», «Гамонка», «Лялькі-карпарэшн», «Неруш», «Гудскі гармонік», «Церніца», «Спадчына», «Чараўніцы», «Хвілінка» дарят залу любимые народные песни и энергичные танцевальные номера. Среди артистов множество и тех, кто обычно выступает совсем в других жанрах, но для этого вечера они сменили свое амплуа и запели на белорусском языке.


ТЭО, которого мы привыкли воспринимать как модного исполнителя европейского масштаба, зажег зал залихватской «Ехалі казакі». «Народная песня это то, что сплочает людей, - говорит артист. – Особенно это важно во время новогодних праздников». Артист так же поделился с корреспондентами СТВ тем, что очень не любит выбирать подарки на Новый год, но зато просто обожает их дарить.


Самых громких оваций в этот вечер заслужили «Песняры». Обновленный состав легендарного ансамбля не посрамил имя Владимира Мулявина и великолепно исполнил «Ой, рана на Iвана» и знаменитую «Касіў Ясь канюшыну».     


За кулисами суматоха. Именитые артисты быстро сменяют друг друга. Некоторые все же успевают  между выступлением и интервью, сделать селфи с коллегами.


2 часа пролетели незаметно. В гардеробе зрители еще долго обсуждали нестареющего Анатолия Ермоленко, умилялись парой Тиханович и Поплавская, восхищались красотой белорусских артисток.

Запись концерта выйдет в эфир телеканала "СТВ" 25 декабря и 7 января.

«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні»
Фото. «Залатая калекцыя беларускай народнай песні»

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