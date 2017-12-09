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Зажигательный концерт, дегустация фирменной кухни: в Минске прошёл Фестиваль национальных культур

09.12.2017 - 19:54

Новости Беларуси. В кругу друзей. В Минске прошел  Фестиваль национальных культур. Яркое событие объединило представителей боле двух десятков диаспор, для которых Беларусь – это второй дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Среди них представители Литвы, Украины, России, Израиля и Южной Кореи. Поводом для культурного единения стал отбор лучших творческих коллективов. Каждый из них  представит свою малую родину на Всебелорусском фестивале национальных  культур предстоящим летом в Гродно.

Ирина Галузо, заместитель директора государственного учреждения «Минскконцерт»:
Фестиваль родился в этом городе в 1996 году, в какой-то момент он перерос республиканский, чему мы очень рады.

Особое место в программе фестиваля заняла выставка изделий народного творчества. Традиции воплотились в национальных костюмах, ручной вышивке и различных поделках. Не обошлось и без дегустации фирменной кухни.

Зажигательный концерт, дегустация фирменной кухни: в Минске прошёл Фестиваль национальных культур

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