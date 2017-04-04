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Здесь делятся горем и плачут навзрыд даже мужчины: к месту трагедии в Санкт-Петербурге весь день люди несут цветы

04.04.2017 - 19:43

Новости России. На три дня город на Неве погрузился в траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. По последним данным в больницах Санкт-Петербурга остаются 49 человек. Среди пострадавших – и наш соотечественник. Ночью его прооперировали.

Как сообщают медики, угрозы для жизни нет. 

В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа.

Ольга Петрашевская, СТВ:
Произносить расхожую фразу, что город приходит в себя после трагедии здесь очень сложно. Горе в Санкт-Петербурге буквально повисло в воздухе, и люди огромными толпами приходят к выходам из метро, чтобы просто помолчать. И, кто как может, выразить свою поддержку. Вот такие послания мы увидели и из нашей страны.

14 погибших и более полусотни пострадавших. Среди них – и один белорус, житель Гродно. Ему уже сделали операцию, и сейчас жизни нашего соотечественника ничего не угрожает.

Но около десяти человек по-прежнему в тяжелом состоянии.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:
Всю ночь у нас менялось количество пациентов, самотеком обращались пострадавшие – с места террористического акта, с другой стороны, ряд пациентов получили помощь и ушли домой на амбулаторное лечение. На текущий момент, в стационарах Санкт-Петербурга находится 49 пострадавших и 13 человек уже отпущены домой, получившие лечения. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами города и федерации. Помощь оказывается в полном объеме, все операции необходимые проведены. Лекарствами и препаратами крови все обеспечены.  

Сегодня стало известно, что российский Следственный комитет установил личность предполагаемого исполнителя теракта.

Им оказался 22-летний уроженец Кыргызстана, работавший в одной из питерских автомастерских.

А возле входа в метро «Технологический институт», тем временем, появился портрет одной из жертв. Всего день назад она в последний раз спустилась в подземку.

Когда уже после страшную ситуацию рассматривали по секундам, пришли к выводу, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не грамотные действия сотрудников метрополитена.

Машиниста и двух дежуривших на станции представили к государственным наградам,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Каверин, машинист поезда метрополитена Санкт-Петербурга:
В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава, буквально в течение минуты мы выяснили, что произошло. Сначала пассажиры первого вагона нам немного внесли сумятицу, потому что удачно получилось, что в этом месте находится линейный пункт «Технологический институт», где находились в этот момент три машиниста-инструктора, которых я вызвал сигналом звуковым, которые сразу же вышли, резервные машинисты вышли для оказания помощи.

Магазины цветов в Санкт-Петербурге сегодня закрывались уже в обед: продавать было элементарно нечего.

Здесь делятся горем, даже видя впервые, и плачут навзрыд дюжие мужчины.

В эти дни наверняка будет много разговоров и о безопасности, и о версиях: чей же след искать в страшном теракте. Но это все потом.

Сегодня Санкт-Петербург готовится хоронить жертв,

с которыми практически каждый с этих улиц мог вчера ехать в одном поезде.

Здесь делятся горем, даже видя впервые, и плачут навзрыд мужчины: к месту трагедии в Санкт-Петербурге весь день люди несут цветы и зажигают свечи

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