новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017

20.05.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси отвечают всем требованиям по противодействию современным вызовам и угрозам. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Равков. Укрепление боевой мощи страны осуществляется по нескольким направлениям.

Это закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники,

разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами. К примеру, реактивная система залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы.

Рулан Кулатунга, генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки:
Мы очень впечатлены тем, что увидели здесь. Очень впечатлены шоу, в котором выступили ваши военнослужащие. Что касается экспонатов, то здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали.

Например, бронированная машина Кайман.

Мы рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества.

В выставке принимают участие более 50 официальных делегаций из 30 стран –

это государства уже ставшие нашими постоянными партнерами, и те, кто планирует к ним присоединиться. Например, впервые на форуме в Минске – представители Германии, Словакии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали: генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки о МILEX-2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выставка вооружений и военной техники МILEX-2017 начала работу в Минске
Выставка вооружений и военной техники МILEX-2017 начала работу в Минске
Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»
Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»
Александр Лукашенко также провел рабочую встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым
Президент провел рабочую встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета
«Полонез» как новая веха белорусского военпрома: в Беларуси прошли испытания ракетного комплекса
«Полонез» как новая веха белорусского военпрома: в Беларуси прошли испытания ракетного комплекса
«Шершень»: белорусские противотанковые комплексы покажут 18 апреля на выставке в Малайзии
«Шершень»: белорусские противотанковые комплексы покажут 18 апреля на выставке в Малайзии
Военная промышленность Беларуси: обзор уникальной техник отечественных производителей
Военная промышленность Беларуси: обзор уникальной техники отечественных производителей
3 ноября Александр Лукашенко посетил завод точной электромеханики в Дзержинском район
3 ноября Александр Лукашенко посетил завод точной электромеханики в Дзержинском район
Александр Лукашенко принял с докладом главу военно-промышленного комитета Беларуси
Александр Лукашенко принял с докладом главу военно-промышленного комитета Беларуси
Все новости по теме Военно-промышленный комплекс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru