Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Великая Отечественная война

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

22.06.2019 - 11:01

Новости Беларуси. Дата, которую нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.

Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. На захват застав было отведено фашистами всего 20-40 минут, и чем были заставы вооружены? Только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов. 

Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.

Люди в материале: Анатолий Лаппо
Новости по теме

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости

Занавес из парашютного шёлка. Партизанский театр действовал в Налибокской пуще во время ВОВ. И даже гастролировал

Дорогами Великой Победы. Рассказываем про третий этап «рельсовой войны»

Минчанин нашёл в районе Острошицкого городка «Золотую Звезду» Героя СССР

Здесь уничтожено 15 тысяч человек, сожжены деревни. Военный дневник Вилейского района

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Памяти Победы. Участников «Молодёжного марафона «75» встретят на Кургане Славы
﻿
‡агрузка...

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выстрелы артиллерийских орудий на фоне предрассветной тишины – все, как ровно 78 лет назад.

К месту, где развернулись первые бои, приехали гости со всех стран СНГ. К Вечному огню и плитам возложили венки, в память о погибших защитниках Брестской крепости зажгли лампады. На площадь церемониалов вынесли портреты героев.

Ближе к рассвету несколько сотен реконструкторов из десятка стран в деталях воссоздали оборону Брестской крепости на Кобринском укреплении.

Эта масштабная постановка всегда проходит в исторически точное время. Участники военно-исторических клубов показали самые важные эпизоды легендарной обороны.



Новости 24 часа

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Сделать участником каждого. Церемония открытия II Европейских игр: как это было

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото

Все новости