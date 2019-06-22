«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Дата, которую нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.
Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. На захват застав было отведено фашистами всего 20-40 минут, и чем были заставы вооружены? Только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.
Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов.
Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.
Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выстрелы артиллерийских орудий на фоне предрассветной тишины – все, как ровно 78 лет назад.
К месту, где развернулись первые бои, приехали гости со всех стран СНГ. К Вечному огню и плитам возложили венки, в память о погибших защитниках Брестской крепости зажгли лампады. На площадь церемониалов вынесли портреты героев.
Ближе к рассвету несколько сотен реконструкторов из десятка стран в деталях воссоздали оборону Брестской крепости на Кобринском укреплении.
Эта масштабная постановка всегда проходит в исторически точное время. Участники военно-исторических клубов показали самые важные эпизоды легендарной обороны.