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Здесь нет квадратного метра, где я не ходил босиком: Александр Лукашенко трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине

21.04.2018 - 21:31

Новости Беларуси. Почти три миллиона белорусов сегодня приняли участие в республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта давняя весенняя традиция объединила трудовые коллективы, чиновников, молодежь. Неизменно к масштабному апрельскому марафону присоединяется и глава государства. Сегодня Александр Лукашенко вместе с сыновьями трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине. Это место связано с его детством и семейной историей. Криницу открыл дед Президента – плотник Трофим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня необычайно здесь все, потому что это моя родина. Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не ходил босиком.

Могилевская область, деревня Александрия. Некогда неперспективная, но такая дорогая для главы государства земля. Здесь прошло его детство и юность. Уже много лет именно здесь Президент буквально черпает силы и вдохновение.

Трофимова криничка носит имя деда Президента Беларуси. Плотник Трофим век назад облагородил родник с уникальной по своим свойствам и чистоте водой. А его внук 5 лет назад вдохнул новую жизнь в излюбленное еще в детстве место силы.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

Нынешний год Александр Лукашенко предложил окрестить Годом малой родины. Белорусская земля богата на талантливых и состоятельных уроженцев, прославивших Беларусь на весь мир, способных внести вклад в развитие этих мест, откуда началась летопись их жизни.

Глава государства привык мотивировать белорусов своим примером. Темп рабочей субботы Александр Лукашенко задавал вместе с сыновьями. Обустраивали окрестности той самой Трофимовой кринички на малой родине Президента. Десятки деревьев, папоротник, ива, другие кустарники и, конечно, цветы дополнили живописный пейзаж.

Подробности – в сюжете Алёны Сыровой.

Здесь нет квадратного метра, где я не ходил босиком: Александр Лукашенко трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине

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