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Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»

29.11.2017 - 10:14

Новости Беларуси. Более 30 афиш и 52 портрета известного балетмейстера Валентина Елизарьева представили в Музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 35 лет известный хореограф возглавлял Большой театр оперы и балета.

За это время белорусский балет получил мировое признание. А за постановку «Рогнеда» в 1996 Елизарьев был удостоен премии Benois de la Danse, которая считается одной из самых престижных мировых наград в этой области.

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог:
Ценность этой выставки в том, что здесь нет ни одного постановочного кадра. Вот это все – мгновения, запечатленные творческим человеком. Человек, который сам творческий и который отслеживал творчество. Наверное, это самая большая ценность увиденного сегодня.

Павел Сапотько, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Экспозиция, которая представлена в музее, отражает уникальный образ Валентина Николаевича Елизарьева и как педагога, и как балетмейстера. Невозможно представить ни Большой театр, ни балетное искусство не только Беларуси, но и всего мира без имени Елизарьева.

Отметим, этот год для маэстро юбилейный (подробнее здесь).

А выставку «Балет – искусство мысли» можно увидеть в Музее истории театральной и музыкальной культуры до 28 декабря.

Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Фото. Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Фото. Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»
Фото. Здесь нет ни одного постановочного кадра: выставка фотографий и афиш Валентина Елизарьева в галерее «Университет культуры»

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