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Здесь особый микроклимат, здесь всегда тепло: 25 августа на берегу Ислочи открылась «Олимпия-2017»

25.08.2017 - 20:29

Новости Беларуси. Молодежный спортивный фестиваль «Олимпия» открылся 25 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году туристический слет собрал рекордное количество участников.

Площадка объединила 800 человек из всех регионов Беларуси. Ближайшие три дня молодые люди проведут с пользой: программа фестиваля насыщена спортивными, интеллектуальными и творческими конкурсами. Впервые «олимпийцы»  примут участие в экстрим-сплаве на байдарках и попробуют себя на скалодроме.  Нынешняя «Олимпия» проходит уже в 14 раз. Гостями фестиваля по традиции становятся депутаты, политики, известные журналисты и телеведущие.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Впечатления просто изумительные. Даже погода, которая сегодня целый день хмурилась. Здесь существует особый микроклимат, здесь всегда тепло.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Состояться можно только тогда, когда ты активно работаешь в социуме. И надо помнить, что работая на себя только, ничего не получится. Работай на себя, работай на страну, и у тебя все получится.

Анастасия Капустина, участник молодежного фестиваля «Олимпия»:
Это отличный повод, чтобы встретится с друзьями из других областей, других регионов. Поэтому такие мероприятия и проекты, я считаю, должны иметь место.

В эти минуты на фестивале проходит «Открытый диалог». В этот раз молодые люди вместе с экспертами рассуждают на тему борьбы за умы и настроение молодежи в медиа-пространстве.

Здесь особый микроклимат, здесь всегда тепло: 25 августа на берегу Ислочи открылась «Олимпия-2017»

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