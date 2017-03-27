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Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания

27.03.2017 - 19:33

Новости Беларуси. Консультационные пункты по вопросам трудоустройства открылись сегодня по всей стране. Желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания.

Каждому, кто обратится, предоставляется подробная информация о вакансиях,

условиях труда и зарплатах. Впрочем, и этим спектр услуг не ограничивается. При необходимости сотрудники могут помочь связаться с работодателем и даже договориться о дате собеседования.

Сергей Головлев из Витебска несколько лет был без работы. Услышал об возможности консультации и решил попробовать.

Для него подыскали с десяток специальностей с учетом, что на переобучение мужчина не готов.  

Сергей Головлев, житель Витебска:
Предложили три работы. Нормальные работы, можно будет позвонить, узнать. уточнить.

Станиславу 24. Он успел и по профилю поработать, и на стройке – без документов.

В информационном пункте ему помогли за несколько часов присмотреть для себя место подходящее,

а главное с полным социальным пакетовм.  

Станислав Стахович, житель Витебска:
Мы нашли там вакансию подходящую. Девушка позвонила, узнала, дала мне телефон. Обслуживание хорошее, отличное даже

Елена Торган, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома:
Востребованными являются такие вакансии, как инженеры различных профилей, врачи, медсестры. Кроме того, спросом пользуются повара, продавцы.

Задача информационных пунктов не только рассказать и направить по адресу новой работы. Главное – сделать это максимально быстро и подготовить человека.   

У соискателей есть возможность не только ознакомиться с базой вакансий.

Специалисты помогут составить профессиональное резюме.

А так же расскажут, как грамотно себя вести на собеседовании.       
Поиском работы Владимир Карпук сначала занимался самостоятельно. Однако успехом эти начинания так и не увенчались.

Пришлось перебиваться на случайных подработках. Но недолго.

Через месяц скитаний Владимир обратился в центр занятости, и получил постоянное место.

Владимир Карпук, житель Бреста:
Начальство посмотрело, что с работой справляюсь, оставили меня на постоянное место работы. Я работой доволен.

Инна Новожилова, начальник отдела трудоустройства управления по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета:
У нас средняя заработная плата, если брать среднюю по всем вакансиям,

будет около 350-400 рублей.

Смотря какая профессия, смотря какой разряд.

Необходимость такой дополнительной опции уже в первый день подтверждает эффективность. В столице за помощью обращаются на протяжении всего дня. Каждый получает не только направление на работу по специальности.

При желании тебя переобучат, а на это время предлагают – временную занятость и сезонную.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Минского городского исполнительного комитета:
Если в том году в марте, на одного безработного приходилось 0,7 ваканчсий, то теперь 1,3 вакансий. на сегодняшний день спрос нанимателей увеличился почти в полтора раза.

Найти свою работу, возможность такая сегодня предостовляется.

Прийти на консультацию и получить уже на следующий день работу – реально. Здесь тебя выслушают и войдут в положение,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания

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