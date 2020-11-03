«Здесь уже проходит окончательный этап восстановления». Как в больницах долечивают коронавирусных пациентов?
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?
Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация.
Тему продолжит Ксения Худолей.
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Еще один козырь в рукаве белорусской системы здравоохранения – ведение пациентов и после выписки. Возможность реабилитации и долечивания COVID-пациентов опробовали весной. Тогда на этапе отступления вируса в оборот взяли санатории, госпитали и больницы. Результат оправдал ожидания медиков. Ставку на долечивание врачи делают и сейчас.
Жанна Казаченок, главный врач 11-й городской клинической больницы Минска:
Во вторую волну поступают пациенты на 8-10-й день после лечения в стационаре инфекционного профиля. Система долечивания является в данной ситуации актуальной тем, что она позволяет увеличить оборот койки в период роста заболеваемости. Но это большой труд, труд настоящий медицинских работников. Я считаю, что именно в это время все медицинские работники должны обратиться лицом к пациентам и заниматься той эпидемиологической ситуацией и помощью больным, в которой они нуждаются.
11-я городская больница Минска «долечивала» пациентов еще во время первой волны пандемии. Сегодня для больных, которые уже идут на поправку, здесь оборудовано 125 мест. Работать с выздоравливающими врачи привыкли, в этот раз все еще более четко и собрано. К тому же переживать за нехватку средств индивидуальной защиты не придется еще долго – все в запасе, включая оптимизм и боевой дух.
Антонина Шостак, врач 11-й городской клинической больницы Минска:
Мы наблюдаем пациентов, следим за их показателями анализов, насыщением крови кислородом, температурой. Делаем необходимые обследования, если какие-то состояния меняются. Для пациентов это положительный момент, потому что у некоторых нет возможности находиться дома – родственники, нет возможности изоляции. Здесь уже проходит окончательный этап восстановления, восстановления после пневмонии в послеостром состоянии. Настроение более боевое, так как мы уже имеем опыт работы, знаем, как себя вести, нет никакой паники – все четко, отлажено.
Опыт предыдущей COVID-кампании – ощутимая страховка в борьбе с вирусом. На более легкое течение болезни во второй волне надеется все мировое медсообщество. Это логично: пандемическим вирусам свойственно со временем терять свою агрессивность. Однако и людям свойственно терять бдительность, забывать о дистанцировании и санитайзерах.
На 3 ноября в Беларуси выздоровели и выписаны почти 88 тысяч пациентов. К сожалению, только за минувшие сутки положительными результаты тестов оказались у 921 человека. И эта цифра могла бы быть меньше, будь мы чуточку внимательнее хотя бы к самому себе.
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?
Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация.
В Бресте самая большая нагрузка по работе с больными COVID легла на медиков областной больницы. Ко второй волне здесь подготовились: запас медикаментов и защитных средств для персонала рассчитан на 1,5 месяца вперед и постоянно пополняется. Инфекционное отделение – одно из новейших в стране, со своей реанимацией. Каждое из 120 койко-место обеспечено кислородом. Плюс сейчас появилось еще 40 дополнительных. Развернуто отдельное хирургическое отделение для COVID-пациентов.
Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной больницы:
Всего для оказания помощи у нас достаточно, в полном объеме. Мы имеем запас необходимых средств для оказания помощи. Так что смотрим в будущее с относительным оптимизмом. В целом, я сказал бы, ситуация управляемая. Мы, скажем так, не захлебываемся, у нас нет какой-то такой прямо экстренной ситуации, в которой есть желание поднять лапки. Нет, мы работаем, в общем-то, в штатном режиме – будем считать период этот штатным режимом, это же первый месяц работы.
Печально смотреть на людей, которые прилипают друг к другу в очереди, не надевают масок и пренебрегают, скажем так, элементарными средствами защиты – той же обработкой рук.
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