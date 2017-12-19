«Здесь весьма много проблем». Совещание по поводу деятельности предприятий реального сектора экономики во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Проблемы предприятий и банков не должны решаться за счет бюджета. О финансовом оздоровлении ряда отраслей говорили 19 декабря во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство и Нацбанк предлагают новые инструменты для погашения задолженности. Среди них – продажа долговых обязательств со скидкой другому кредитору или обмен долга на акции предприятия. В целом соответствующий проект указа глава государства одобрил, однако ряд формулировок еще предстоит доработать.