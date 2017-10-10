В Михановичах впервые в Минской области продают участки через виртуальные торги

Новости Беларуси. Интернет-торговля расширяет свои возможности. Сейчас одним кликом можно приобрести земельный участок, сообщили в программе «Минщина».

Первым на Минщине в электронных торгах принял участие Михановичский сельсовет. 15 лотов буквально за секунду нашли своих владельцев. Понятно, что в Михановичах и так не ломали головы, как продать участки.

Близкие от столицы наделы всегда были востребованы. Но здесь идет речь о другом уровне организации продажи: они удобны для покупателя и малозатратны для продавца. Скоро на торги будут выставлять и недвижимость: возможно, тогда и заброшенных объектов станет меньше.