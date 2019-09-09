Жаркая погода уходить не собирается. Что говорят синоптики?
Новости Беларуси. Август в сентябре: природа сделала подарок. В Беларуси вместо календарной осени – лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплый воздух поступает на территорию нашей страны из западных и юго-западных районов Европы.
Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков ввели запрет на посещение лесов более чем в 20 районах Беларуси. Дождей давно не было в Гомельской и Могилёвской областях. Здесь и преобладающее большинство районов, где распространяются ограничения.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Температурный фон оказался за первую декаду на 24 градуса выше климатической нормы. Но ничего необычного в этом нет, сентябрь характеризуется чертами переходного сезона, поэтому в начале месяца температурный фон еще может быть довольно высоким. На этой неделе ожидается, что по большей части воздушные массы будут поступать с западной Европы, поэтому температурный фон сохранится повышенный.
По-летнему жаркая погода с территории Беларуси пока уходить не собирается, как минимум до конца рабочей недели. На юго-востоке страны синоптики в ближайшие дни обещают до 27 градусов тепла.
Наслаждаемся последним теплом. На неделе в Беларуси будет до +28°С
Новости Беларуси. До +28°С будет в Беларуси на этой неделе.
По информации Белгидромета, во вторник, 10 сентября, ожидается ночью +10°С… +16°С. В отдельных районах республики ночью возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +27°С.
Во среду, 11 сентября, погода останется такой же. Ночью температура воздуха опустится до +14°С, днем будет от +20°С до +26°С, по юго-востоку ожидается до +28°С. В некоторых районах республики возможны кратковременные дожди.
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В четверг, 12 сентября, в Беларуси ожидается ночью до +14°С, днем по северо-западу воздух прогреется до +20°С, по юго-востоку до +28°С.
В пятницу, 13 сентября, в Беларуси будет тепло: температура воздуха днем составит от +18°С до +25°С, а по юго-востоку до +27°С. Ночью температура воздуха опустится до +14°С. Утром возможен туман.
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