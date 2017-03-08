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Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам

08.03.2017 - 17:30

Новости Беларуси. 8 марта у большинства белорусов выходной. Но есть и те, кто проводит этот день на службе.

Так, в ВВС и войсках ПВО на боевое дежурство заступили более 80 женщин.

Некоторые из них контролируют воздушную обстановку над страной в составе дежурных боевых расчетов Центрального командного пункта.

Мария Чижик, начальник смены телефонного центра узла связи командования ВВС и войск ПВО Республики Беларусь:
Качество связи зависит от всех нас, маленьких, очень красивых девушек по всей стране. Но без мужского, сильного и крепкого плеча, поверьте, нам очень сложно.

Они нас поддерживают ежеминутно и ежесекундно, и без них никак.

Впрочем, как отмечают мужчины, присутствие женщин в коллективе дисциплинирует, организует и заставляет быть опрятнее и интеллигентнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам
Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам
Фото. Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам
Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам
Фото. Женщины на службе: 8 марта в ВВС и войсках ПВО дежурят 80 прекрасных дам

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