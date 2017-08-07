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Женщины трижды пролазят через дупло, чтобы забеременеть: чудодейственная сосна в Крупском районе

07.08.2017 - 13:18

Между деревнями Гумны и Малое Городно Крупского района есть чудо-сосна. Прикоснуться к ней приезжают не только из Беларуси, но и издалека. Вот только быть волшебству или нет, вопрос истинной веры человека в  силы природы.

Пусть от столицы – пару часов, но в глубине леса без помощи местных жителей лечебную сосну, не отыскать. По оценкам лесников, дереву минимум 140 лет. А значит, на своём веку оно повидало немало людей, услышало немало сокровенных просьб. Однако, когда начали происходить исцеления и чудеса, старожилы точно не знают. Только рассказывают друг другу легенды от родителей новому поколению.

Сосна, и правда, уникальная: под ней – огромное дупло, которое, как признаются бабушки, в их детстве было намного меньше. Пролезть через него в походе за ягодами – было за радость. Пока не поняли, что дерево обладает огромной силой.

Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Анастасии Макеевой.

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