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«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб

27.04.2018 - 23:20

Новости Беларуси. Авария в центре Минска, свидетелем которой стала наша съемочная группа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около половины двенадцатого на пересечении Коммунистической и Куйбышева троллейбус 29-го маршрута с пассажирами выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб. Пострадали 10 человек, двое доставлены в больницу.

Очевидцы:
Троллейбус повернул немножко на тротуар. Женщины закричали, слышно, потом удар в столб. Я полетел вперед. Все начали друг другу помогать.

В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска, и тут впереди столб. Все. Удар.

Сейчас выясняются детали случившегося, проводится проверка, опрашиваются очевидцы. Предварительная версия происшествия – техническая неисправность троллейбуса.

«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб
Фото. «Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб

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